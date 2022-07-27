İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, araç satın alma talebi Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı üyelerinin oyları ile reddedilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e destek verdi. Biçer Karaca, "İzmit halkının iradesine, İzmit halkına hizmete ipotek koyamazsınız. İzmit halkı Fatma Başkanın yanındadır" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in araç satın alma talebi, Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Cumhur İttifakı üyeleri tarafından reddedilmişti.

Verilen ret kararları sonrası takdiri halka bırakan Hürriyet, yaptırdığı afişlerle kendisine yapılan engellemeleri ve rant düzenine nasıl izin verildiğine ilişkin kente afiş ve billboardlar astırttı. Kaplan Hürriyet'e bir destek de Denizli Milletvekili ve CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan geldi.

"İZMİT HALKINA HİZMETE İPOTEK KOYAMAZSINIZ"

Ekonominin kötüye gittiği ve enflasyonun öngörülemediği bir dönemde İzmit Belediyesi'ni çok daha makul bir fiyata mal sahibi yaparak geleceği için bir yatırım yapmasına engel olunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e destek çıkan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmit halkının iradesine, İzmit halkına hizmete ipotek koyamazsınız. İzmit halkı Fatma Başkanın yanındadır. Günü geldiğinde hizmet için mücadele eden ile hizmete engel olanları sandıkta ayırmasını bilecektir. İzmit seninle Fatma Başkanım" ifadelerini kullandı.