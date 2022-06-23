İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Çukurbağ Kazı Alanını İnceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kayıp Şehir Nikomedia'nın dünya mirasına kazandırılması amacıyla başlatılan süreç kapsamında Çukurbağ Kazı Alanı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti Nikomedia'nın gün yüzüne çıkması adına Çukurbağ kazılarını yerinde inceledi. Jeoradar taramaları sonrası belirlenen açma alanlarını Bilimsel Kazı Danışmanı ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk ile birlikte gezen Hürriyet, çalışmaların profesyonelce ilerlediğini kaydetti.

Hürriyet, projeye inandığını ve desteklediğini belirterek, "Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk hocamızla yola çıktığımızdan bu yana Bakanlık protokolünden itibaren profesyonel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazıları hızlı ama bir o kadar da profesyonelce yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

"KAZILAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Hürriyet, "Kazılara başlamadan önce bir planlama yapmıştık. Vakıf, marka patent ve stratejik plan çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Kazı çalışmalarını yürütecek müze başkanlığı uhdesinde neler yapılacağına ilişkin önemli bir yol haritası belirlemiştik. Değerli hocamız ve kazı başkanlığının uhdesinde ekipler kuruldu. Aktif olarak 2 buçuk haftadır kazılar yapılıyor. Güvenli bir şekilde kazılar ilerliyor" diye konuştu.

"ÇUKURBAĞ KENTİMİZE DEĞER KATACAK"

Hürriyet, "Bu kazılar öncesinde üniversiteden değerli hocalarımızın katkılarıyla yapılan jeoradar taramaları bize kazıyı kısaltacak ve profesyonelce ilerletecek çok önemli veriler vermişi. O veriler ışığında Çukurbağ'ın kentimize katacağı bu muhteşem değeri ortaya çıkarmak için yolumuza azimle devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel