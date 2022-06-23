İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Çukurbağ Kazı Alanını İnceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Çukurbağ Kazı Alanını İnceledi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Çukurbağ Kazı Alanını İnceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kayıp Şehir Nikomedia’nın dünya mirasına kazandırılması amacıyla başlatılan süreç kapsamında Çukurbağ Kazı Alanı’nda devam eden çalışmaları inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kayıp Şehir Nikomedia'nın dünya mirasına kazandırılması amacıyla başlatılan süreç kapsamında Çukurbağ Kazı Alanı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti Nikomedia'nın gün yüzüne çıkması adına Çukurbağ kazılarını yerinde inceledi. Jeoradar taramaları sonrası belirlenen açma alanlarını Bilimsel Kazı Danışmanı ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk ile birlikte gezen Hürriyet, çalışmaların profesyonelce ilerlediğini kaydetti.

Hürriyet, projeye inandığını ve desteklediğini belirterek, "Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk hocamızla yola çıktığımızdan bu yana Bakanlık protokolünden itibaren profesyonel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazıları hızlı ama bir o kadar da profesyonelce yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

"KAZILAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Hürriyet, "Kazılara başlamadan önce bir planlama yapmıştık. Vakıf, marka patent ve stratejik plan çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Kazı çalışmalarını yürütecek müze başkanlığı uhdesinde neler yapılacağına ilişkin önemli bir yol haritası belirlemiştik. Değerli hocamız ve kazı başkanlığının uhdesinde ekipler kuruldu. Aktif olarak 2 buçuk haftadır kazılar yapılıyor. Güvenli bir şekilde kazılar ilerliyor" diye konuştu.

"ÇUKURBAĞ KENTİMİZE DEĞER KATACAK"

Hürriyet, "Bu kazılar öncesinde üniversiteden değerli hocalarımızın katkılarıyla yapılan jeoradar taramaları bize kazıyı kısaltacak ve profesyonelce ilerletecek çok önemli veriler vermişi. O veriler ışığında Çukurbağ'ın kentimize katacağı bu muhteşem değeri ortaya çıkarmak için yolumuza azimle devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Roma Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title