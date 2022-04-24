İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Çocukların Bayramını Kutladı: 'Çocukların Belediyesiyiz, Çocukların Sevdiği Bir Belediyeyiz'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Meydanı'ndaki 23 Nisan etkinliklerinde çocuklara seslenerek, "Biz, çocukların belediyesiyiz, çocukların sevdiği bir belediyeyiz. Çocuklara barış ve huzur içinde bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılarak çocuklarla bayramlaştı.

"BAYRAMIMIZI KUTLAMANIN GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Hürriyet, şunları söyledi:

"Bugün çok güzel ve coşkulu bir günde yine hep birlikteyiz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen çok kıymetli bir bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin, milli iradenin temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'nci yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan ettiği bugün de bayramımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

"ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ BİR BELEDİYEYİZ"

İzmit Belediyesi olarak, ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil eden çağdaş çocuklar yetiştirmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Çocukların barış ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı çocukların eğitimde, sosyal yaşantısında düşünen ve yaratıcı olmaları yönünde ilerletiyoruz. Biz İzmit Belediyesi olarak, çocukların belediyesiyiz, çocukların sevdiği bir belediyeyiz. Siz değerli çocuklar ve ailelerle bu mutlu günü paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz.

"BÜTÜN MİLLETİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Cumhuriyet'imizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün milletimizin bayramı kutlu olsun, nice bayramlara."