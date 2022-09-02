İzmit Belediye Başkanı Hürriyet Balıkçılarla 'Vira Bismillah' Dedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, av sezonunun başlamasıyla birlikte “vira bismillah” diyen balıkçıları ziyaret ederek yeni sezonun bolluk ve bereket içinde geçmesini diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, av sezonunun başlamasıyla birlikte "vira bismillah" diyen balıkçıları ziyaret ederek yeni sezonun bolluk ve bereket içinde geçmesini diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Ereğli Balık Hali'ndeki balıkçıları ziyaret ederek balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi. Av sezonunun başlamasıyla birlikte "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılarla buluşan Hürriyet'e, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Feryal Denizel'in yanı sıra CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı yöneticileri, CHP İlçe Kadın Kolları yöneticileri, İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Ali Filiz ve Turgay Oruç eşlik etti.

"KAZASIZ BELASIZ BEREKETLİ BİR AV SEZONU GEÇİRMELERİNİ DİLİYORUM"

Balıkçılarla tek tek sohbet eden Hürriyet, "Balıkçılarımızın bol bereketli bir sezon yaşamalarını; kazasız, belasız, bereketli bir av sezonu geçirmelerini diliyorum. Hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız açısından bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.