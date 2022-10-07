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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Adıyamanlılar'ın Konuğu Oldu

Yerel Haberler

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Adıyamanlılar'ın Konuğu Oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi’ne katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi'ne katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Hürriyet son olarak, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin ilk kez düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi'ne katıldı.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Derince Yenikent Kapalı Pazar alanının üstünde bulunan Masalhan Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen gecede konuşan Başkan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Yılmaz başta olmak üzere, kentte yaşayan tüm Adıyamanlılar'a 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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