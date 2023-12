İzmirliler Filistin'e destek için yürüdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İzmir'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu vatandaşlar, Konak Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, Batı dünyasının Gazze konusunda dürüst ve samimi olmadığını; zalim ve iki yüzlü olduğunu söyledi. Temur, "Kudüs sadece Filistin'in davası değil, Müslümanların davasıdır. Bu dava bugün masum Filistin'in, Gazze'nin, tüm insanlığın ve dünyanın davasıdır. Tüm dünyada sivil tüm halklar Filistin için bir aradadır. Yöneticiler neden korkuyorsunuz? Sizi insan yerine bile koymayan zalimlerin önlerinize koyduğu beyannamelerle daha ne kadar oyalanacaksınız? Neyi bekliyorsunuz? İsrail'in yaptığı soykırımı neden diplomatik yollarla, neden ses çıkartarak lanetlemiyorsunuz?" dedi.

"Siyonist İsrail sadece ve sadece güçten anlar" diye devam eden Temur, "Üzerimizde oynanan oyunlara, gözümüzü perdelemeye çalışan tüm beyannamelere ve zalimlere rağmen Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışmaya tüm gayretimizle devam ediyoruz. Önce zihinlerimizi işgallerden kurtarmak, sonra bütün yeryüzünü zalimlerden temizlemek, dinimizin tamamen Allah'a ait olmasını sağlamak için tüm yükümlülüklerimizle çalışıyoruz. İsrail ürünleri ve kredi kartlarını kullanmamak, Filistin'de yapılan zulümleri her yerde herkese doğru anlatmak zorundayız. Sosyal medyada Filistin yakından takip edilmeli, yorum ve paylaşımlarla özellikle doğru bilgilerle hareket etmeliyiz. Ey Filistin ve Gazze, ey kahraman şerefli imanlı kardeşlerimiz; sizler dünyaya Allah'a imanın en yücesinin nasıl olduğunu tekrar gösterdiniz. Gözümüzde devleştiniz, yüzlerce Batılı insanın İslam'la şereflenmesine vesile oldunuz. Ey Gazzeli şehitler, şehit bebekler, ey Gazzeli kardeşim, ey kahraman Filistin halkı bizlere bütün beyannamelerin boş olduğunu gösterdiniz. Yaldızlı sözlerin, felsefi metinlerin zalimlerin zulmünü örtmeye yetmediğini ve artık yetmeyeceğini ilan ettiniz. Şehadetlerinizin izzetiyle, imanınızla insanlığı uyandırdınız. Filistin davası, artık tüm insanlığın davası oldu" ifadelerini kullandı. - İZMİR