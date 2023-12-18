İzmirliler En Uzun Gecede Koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü 21 Aralık’ta gece koşusu düzenliyor. İzmirliler 6 buçuk kilometrelik etap için 20 Aralık 2023 Çarşamba Günü saat 17.00’ye kadar başvurabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü 21 Aralık'ta gece koşusu düzenliyor. İzmirliler 6 buçuk kilometrelik etap için 20 Aralık 2023 Çarşamba Günü saat 17.00'ye kadar başvurabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü 21 Aralık'ta "En Uzun Gece Koşusu" düzenleyecek. Konak Saat Kulesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasındaki halk koşusu saat 21.12'de başlayacak. Saat Kulesi önünden start alacak koşuya katılacaklar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 6 buçuk kilometrelik etabı Marina İzmir'de tamamlayacak. Etkinlik en uzun gecede koşmak isteyen herkesin katılımına açık olacak.

Kayıtlar, www.maratonizmir.org resmi web sitesinden 20 Aralık 2023 Çarşamba Günü saat 17.00'de sona erecek.