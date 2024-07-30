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İzmirli Mimar Selin Özaşık, FIFA Dünya Kupası Stadyumlarını Tasarlayacak

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İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu Selin Özaşık, Populous adlı şirketin Londra ofisinde çalışarak 2034 FIFA Dünya Kupası için Suudi Arabistan'da bulunan stadyumların tasarımında görev alacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü mezunu Selin Özaşık, futbolun kalbinin attığı dünyaca ünlü stadyumları tasarlayan Populous adlı ünlü şirketin Londra'daki ofisine seçildi. Tam bir futbol ve spor tutkunu olan Özaşık, 2034 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan FIFA Dünya Kupası'nın oynanacağı statların tasarımında ve yenilenmesinde görev alan ekipte çalışmaya başladı.

İzmirli Selin Özaşık, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2021 yılında birincilikle mezun oldu. Eğitimine yurt dışında devam etmeye karar veren Özaşık, İngiltere'deki Architectural Association'dan kabul alarak mimarlıkta ortaya çıkan yeni teknolojiler ve inovatif tasarımlar üzerine yüksek lisans yaptı. Özaşık'ın İngiltere'ye attığı bu adım, hayatını da değiştirdi. Genç yaşında eğitimindeki hızlı yükselişle dikkat çeken, deneyim kazanırken çevresini de geliştiren Özaşık, yüksek lisansı bitirir bitirmez uluslararası şirketlerin radarına girdi.

İngiltere'de kalmayı seçti

Yaşamını İngiltere'de sürdürmeye karar veren Özaşık, dünyanın pek çok noktasında ofisi bulunan Populous'un Londra'daki merkezinde kariyerine başladı. Futbolla özdeşleşen ülkelerin başında gelen İngiltere'de, sıra dışı bir kaiyer yolculuğuna imza atan Özaşık, FIFA 2034 için Suudi Arabistan'da bulunan statların yenilenmesi, tasarımsal olarak özgün bir kimliğe bürünmesi ve dev etkinliğe hazır hale gelmesi için çalışıyor.

Futbolu takip ediyorum

Sporla ve futbolla çok ilgilendiğini, İngiltere'de sık sık maçlara da gittiğini söyleyen Özaşık, "Dünyanın pek çok noktasında ofisi bulunan, şimdiye dek çok sayıda stadyum projesine imza atmış uluslararası bir şirkette görev alıyorum. Londra ofisi de oldukça geniş. Ben, daha önce Fulham'daki statla ilgili bir çalışmada da görev almıştım. Şimdi ise gündem maddemiz FIFA 2034. Burada olduğum için mutluyum. Sporu hep sevdim, uzun süre tenis oynadım. Futbola karşı hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Takip etmeyi de sürdürüyorum. Böyle bir yerde olmak, elbette benim için ayrı bir gurur. Mezun olalı yaklaşık 3 yıl oldu. Sadece 3 yıl içinde kendimi iyi bir noktaya taşıdığıma inanıyorum" diye konuştu.

Zevkli, dinamik ve heyecanlı bir iş

Özaşık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ofisimizde, dünyanın birçok farklı noktasında yer alan stadyumlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben de şu anda 2034 yılındaki Dünya Kupası'nın oynanabileceği stadyumlarla ilgili çalışma yapan ekipteyim. Mevcut statların nasıl güncellenmesi gerektiği, FIFA'ya uygunluğunun nasıl olacağı ya da bir yere sıfırdan stat yapılacaksa nasıl yol alınması gerektiği gibi pek çok konu üzerinde duruyoruz. Zevkli, dinamik ve heyecanlı bir iş. Çok sakin ya da monoton yapıda biri değilim. Çalışmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve farklı olmayı seviyorum. Bu nedenle istediğim, bana iyi gelen bir yerde olduğumu söyleyebilirim. Londra'ya uyum sağladım. Elbette gelecekte ne olur bilemem ama şu an için Londra'dayım. Bugünlere gelmemde üniversitemin, hocalarımın ve ailemin büyük emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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