İzmirli Kahvenin 2. Şubesi Bornova'ya Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pahalılıktan etkilenen gençler için açtığı piyasa fiyatının yarısına hizmet veren İzmirli Kahve'nin ikinci büfesi Bornova Metro İstasyonu girişinde hizmete girdi. Üniversitelere yakın yerlerde yaygınlaşacak İzmirli Kahve'nin ikinci durağını ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, "Gençlerin mutsuzluğu, hepimizin geleceğini karartıyor. Onlara umut ve geleceklerine ışık olmaya gayret edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlik kenti İzmir hedefi doğrultusunda kurulan, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm yurttaşlara hizmet verecek "İzmirli Kahve" ikinci şubesini Bornova Metro İstasyonu girişinde hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede gençlerin ilgisini çeken İzmirli Kahve, Konak'taki büfesinin ardından şimdi de Bornova'da Ege Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere tüm semt halkına hizmet verecek. Açıldığı andan itibaren gençlerin önünde sıra oluşturduğu İzmirli Kahve'nin Bornova şubesinin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Gençlere kahve ısmarlayan Başkan Tunç Soyer, üniversitelilerin sorunlarını ve taleplerini da dinledi.

"GENÇLER YEMEK ÖĞÜNLERİNİ ATLATARAK ANCAK GÜNÜ GEÇİREBİLİYORLAR"

Başkan Soyer, "Bu hayat pahalılığı en çok gençleri çarptı. Gençler çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Bizim kendi zamanımızda bu kadar büyük mağduriyetler yaşanmıyordu. Hepimiz sinemaya, tiyatroya gidebilirdik. Kafelere gidip arkadaşlarımızla sohbet edebilirdik. Şimdi bakıyorum gençler yemek öğünlerini atlatarak ancak günü geçirebiliyorlar. Büyük sıkıntıları var. Ulaşımda, konaklamada, çıktıkları kiralık evlerde, yurtlarda ucu ucuna paralarını denkleştirmeye çalışıyorlar. Gençlerimizin hiç olmazsa bir öğünlerini karşılayabilmek adına geçen seneden beri üniversite çıkışlarında seyyar mutfaklarımızı kurduk. Bir yandan da ekonomik, cazip fiyatlarla kahve sunuyoruz" diye konuştu.

"GELECEKLERİNE DAİR IŞIK OLMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Gençlere yönelik projelerin devam edeceğini ifade eden Başkan Soyer, "Gençlerin kütüphane ihtiyacı var, yemek ihtiyaçları var. Gençlerin ısınma problemlerini dinledik. Bunun gibi çok başlık var. Biz de yerel yönetim olarak durumdan vazife çıkardık. Onların eksikliklerini giderebilmek için daha fazla ne yaparız diye kafa yoruyoruz. En fazlasını, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü onların mutsuzluğu, onların umutsuzluğu hepimizin geleceğini karartıyor. O nedenle onlara umut ve geleceklerine ışık olmaya gayret edeceğiz" dedi.

GENÇ İZMİR HEDEFİ

İzmirli Kahve'nin doğuş hikayesini anlatan İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, "Başkanımız Tunç Soyer, Genç İzmir hedefiyle özellikle öğrencilere yönelik projelere çok önem veriyor. Son zamanlarda gençler ekonomik sıkıntılardan dolayı beslenme, barınma gibi günlük ihtiyaçlarında zorluklar yaşıyor. Birçok alanda verdiğimiz katkıların yanı sıra onların keyifle içebilecekleri kahveleri de olsun istedi başkanımız. İzmirli Kahve fikri bu şekilde doğdu. Üniversitelerin bulunduğu, gençlerin yoğun olduğu yerlerde İzmirli Kahve büfelerini açıyoruz. Bir iki ay içerisinde büfelerimizin sayısını 5'e çıkaracağız. Özellikle devlet üniversitelerinin olduğu alanlarda olacağız. Gençlerimiz uygun, ekonomik kahvelere ulaşabilsinler diye. Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nde olacağız. Hasanağa Bahçesi'nde olacağız. Demokrasi Üniversitesi'ne yakın Göztepe Metro İstasyonu'nda olacağız. Bunun gibi çeşitli yerlerde şubelerimizi açacağız. Aynı zamanda İzmirli markamız yerel üreticileri destekleyen bir marka. Bayındır Süt İşleme Fabrikası'nda ürettiğimiz sütleri burada kullanıyoruz. Büfelerde yakında karakılçıktan üretilen sandviç, pizza gibi ürünler de yer alacak" diye konuştu.

"TADI GÜZEL FİYATLARI UYGUN"

İzmirli Kahve ile ilk defa buluşan gençler de projeden memnun. Ege Üniversitesi öğrencisi İrem Bayram, "Daha önce duymuştum. Fiyatları biz öğrenciler için çok uygun. Kahvelerini de çok beğendik. Son dönemlerde artan kahve fiyatları bizim için çok fazla yük oluşturuyordu. Bu hafta vize haftası. Her sabah buradayız. Ders aralarında kahve içiyoruz. Bu bizi çok zorluyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı İzmirli Kahve bizi rahatlatacak. Ayrıca diğer kahve firmalarının kahveleri hafif kalırken burada kahveyi daha yoğun hissedebiliyoruz" dedi.

"BİR KAHVE İÇMEK BİLE ÇOK ZOR DURUMA GELDİ"

Üniversite öğrencisi Melih Can Taylan ise, "Fiyat açısından mükemmel, tadı da çok güzel, gerçekten uykumu açtı. Diğer kahvelerle arasında fark yok, üstelik fiyatı da uygun. Buraya her geldiğimde alacağım. Şu ekonomide bir kahve içmek bile çok zor duruma geldi. Belediyemiz bu kafeleri çoğaltırsa çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

İZMİRLİ KAHVE MENÜSÜNDE NELER VAR?

İzmirli Kahve'nin menüsünde Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve seçilmiş çekirdeklerinden elde edilen kahveler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Her geçen gün artan kahve fiyatlarına karşın herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlı menüsüyle hizmet veren İzmirli Kahve'nin sıcak içecek menüsünde, esspreso 20 TL, americano 30 TL, latte 38 TL, cappuccino 38 TL, flat white 45 TL, karamel macchiato 55 TL, mocha 60 TL, white mocha 60 TL, Türk kahvesi 25 TL ve filtre kahve 30 TL'den satışa sunuluyor. Soğuk içecek menüsünde ise soğuk kahve seçeneklerinin yanı sıra cool lime 45 TL, hibiscus 45 TL, satsuma 45 TL, soda 10 TL, su 5 TL ve cam su 20 TL fiyattan satılıyor.