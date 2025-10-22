İzmirli Hakan Toldo, Koruma Altındaki Çocuklara İyilik Derneği'ni Kurdu

İzmir'de 35 yıl önce cami avlusuna bırakılan, koruma altına alındığı yetiştirme yurdunda büyüyen 35 yaşındaki Hakan Toldo, 'Koruma Altındaki Çocuklara İyilik Derneği'ni kurarak, hem koruma altındaki çocuk ve gençlere hem de yardıma muhtaç ailelere destek oluyor.

İzmir'de 1990 yılında Buca'da bir cami avlusunda bir aylık bebekken bulunup Karşıyaka Çocuk Yetiştirme Yurdunda koruma altına alınan Hakan Toldo, 18 yaşına kadar burada kaldı ve daha sonra kendine bir hayat oluşturdu. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde sivil memur olarak görev yapan Toldo, yurtta kaldığı esnada kendisine verilen bir nasihatle dünyasını değiştirdi. Yurttan çıktıktan sonra iyilik yapmaya kendisini adayan ve şimdi 35 yaşında olan Toldo, kendisine yurttan çıktıktan sonra yardım eden bir kişinin sözlerinden ilham alarak 'Koruma Altındaki Çocuklara İyilik Derneği'ni kurdu. Toldo şimdi hem koruma altındaki gençlere hem de yardıma muhtaç ailelere destek olarak, yardım ettiği çocuklardan da aynı sözü alıyor. Böylece iyiliği elden ele yayarak bir zincir oluşturuyor.

"Bir nasihatle başladı, binlerce kalbe dokundu"

Geçmişte kendisinin de devlet koruması altında büyüdüğünü belirten Hakan Toldo, "Biz de bir zamanlar toplumun desteğiyle ayakta kaldık. O dönemde bize yapılan iyilikleri unutmadık. Şimdi biz de hem koruma altındaki gençlere hem de dezavantajlı ailelere yardımcı oluyoruz. İyilik iyidir; bizim hayat felsefemiz bu. Bize kötülük yapanlara bile gülmeyi tercih ediyoruz, çünkü pozitif olmak iyiliği çoğaltır" dedi. Küçük yaşta Karşıyaka Çocuk Yuvası'na yerleştirildiğini ve 18 yaşına kadar koruma altında büyüdüğünü anlatan Toldo, "Korumadan çıktıktan sonra bize destek olan insanların nasihatleri kulağıma kazındı. Onlardan aldığım ilhamla bu derneği kurdum. Şimdi sahadayız; hem üniversite döneminde destek isteyen gençlere hem de barınma ve iş bulma konusunda desteğe ihtiyacı olanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"Ben de büyüyünce senin gibi olacağım"

Gönüllü olarak koruma altındaki çocuklara "abilik" yaptığını da dile getiren Toldo, "Çocuklar bana 'Ben de büyüyünce senin gibi olacağım, kardeşlerime yardım edeceğim' diyorlar. Bu sözleri duymak beni çok mutlu ediyor. Biz sadece iyilik yapmıyoruz, iyiliği öğretiyoruz da. Bu yüzden her geçen gün büyüyen bir iyilik zinciri oluştu" ifadelerini kullandı.

"İyilik iyidir"

Koruma Altındaki Çocuklara İyilik Derneği'nin İzmir merkezli çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü belirten Toldo, "Hayat bazen zor ama biz her şeye rağmen iyiliği seçiyoruz. Çünkü iyilik iyidir" ifadelerine yer verdi.

"Torunlarım da iyiliği öğrenecek"

Derneğin desteklediği vatandaşlardan Orhan Günkurtuluş ise yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun. Ben de imkanım oldukça başkalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Hurdacılık yapıyorum; plastik, teneke, karton ne bulursam topluyorum. Günde 300-350 lira civarında kazanıyorum ama elimden geldiğince torunlarıma ve aileme bakıyorum. Onları da bu bilinçle yetiştireceğim. Büyüdüklerinde imkanı olmayanlara yardım edecekler" dedi. - İZMİR