İzmir yerel: Menderes Belediyesi Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerine Devam Ediyor

İzmir yerel haberi | İzmir Menderes Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışına uygun faaliyetlerine devam ediyor. Belediye bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü bugüne kadar toplam 30 bin 153 vatandaşa hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü 6 bin 386 vatandaşa ambulans hizmeti, 474 vatandaşa hemşirelik hizmeti, 455 vatandaşa kişisel bakım hizmeti, 301 yeni doğan bakım hizmeti, 43 vatandaşa fizik tedavi hizmeti verdi.

İzmir Menderes Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışına uygun faaliyetlerine devam ediyor. Belediye bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü bugüne kadar toplam 30 bin 153 vatandaşa hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü 6 bin 386 vatandaşa ambulans hizmeti, 474 vatandaşa hemşirelik hizmeti, 455 vatandaşa kişisel bakım hizmeti, 301 yeni doğan bakım hizmeti, 43 vatandaşa fizik tedavi hizmeti verdi.

Menderes Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Menderes'in tüm mahallelerinde her türlü yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşıyor. Kurulduğu günden bugüne toplam 30 bin 153 vatandaşa hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü 6 bin 386 vatandaşa ambulans hizmeti, 474 vatandaşa hemşirelik hizmeti, 455 vatandaşa kişisel bakım hizmeti, 301 yeni doğan bakım hizmeti, 43 vatandaşa fizik tedavi hizmeti verdi.

ÖZKAN: MENDERES BELEDİYESİ OLARAK VATANDAŞLARIMIZIN HER ANLAMDA YANLARINDAYIZ

Menderes Belediyesi Başkan Vekili Özkan açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışını çok önemsiyor ve verdiğimiz vereceğimiz hizmetleri bu doğrultuda biçimlendiriyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerimizle sıkça toplantılar yapıyor çalışma arkadaşlarımızla beraber bu konuda her fırsatta hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz.

Sosyal Belediyecilik sadece evine ekmek götüremeyen, çocuğuna kırtasiye malzemesi alamayan vatandaşlara yardım etmek demek değildir. Bu kapsam Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün, vatandaşlarımıza sağladığı hizmet ile hayat kalitelerinin yükselmesi önemli ve de çok kıymetlidir.

Vatandaşlarımızın maddi manevi yanlarında olduğumuzu bilmeleri bizleri oldukça mutlu etmekte. Menderes Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anlamda yanlarındayız ve destekçileriyiz."