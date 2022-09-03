İzmir yerel: İzmir Ege Öğrenci Yurdu yenilendi ve kullanıma hazır

İzmir haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 bin 960 kapasiteli İzmir Ege Öğrenci Yurdu'nun yenilerek kullanıma hazır hale getirildiğini açıklayarak, "İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 bin 960 kapasiteli İzmir Ege Öğrenci Yurdu'nun yenilerek kullanıma hazır hale getirildiğini açıklayarak, "İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenciler için daha konforlu bir hale getirilerek yenilenen, İzmir Ege Öğrenci Yurdu'nun kullanımına hazır olduğunu duyurdu.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Yeni eğitim-öğretim yılına girerken yenilenen ve sizler için hazırlanan İzmir Ege Öğrenci Yurdumuz 3.960 kapasitesiyle sizlerin heyecanını paylaşmayı bekliyor. İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir'de bulunan yurtların 2002 yılında 6 bin 240 kişilik öğrenci kapasitesine sahip olduğunu ve bu sayının 2022 itibarıyla 23 bin 905 öğrenci kapasitesine çıkarıldığı bilgisini paylaştı. - İZMİR