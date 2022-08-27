İzmir yerel haberleri... U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası Dikili'de Yapılacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'nin iş birliğinde SVS organizasyon tarafından düzenlenen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 14-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Dikili'de yapılacak.

İzmir dünyanın dört bir yanından plaj voleybolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'nin iş birliğinde SVS organizasyon tarafından düzenlenen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 14-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Dikili'de yapılacak. Dev şampiyonanın sponsorluğunu Axa Sigorta yapacak.

BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası ile başlayan, U18, U20 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapan, CEV Continental Cup ile Tokyo 2020 Avrupa Kıta Elemeleri kinci raundunu düzenleyen İzmir, Dikili'deki FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası ile yükselişini sürdürecek. 32 ülkeden toplam 64 takımın mücadele edeceği şampiyonada 128 sporcu kumlara çıkacak. Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en önemli plaj voleybolu organizasyonlarından biri olan FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, beş gün boyunca geleceğin yıldızlarını Dikili'de buluşturacak.

TUNÇ SOYER: "İZMİR SU VE PLAJ SPORLARINDA AVRUPA'NIN MERKEZİ OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezi konumuna yükselteceklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"İzmir, 629 kilometrelik sahil şeridine ve 100 kilometrenin üzerinde plaja sahip. Mavi Bayrak alan çok sayıda plajımız var. Masmavi bir gökyüzüne, dört mevsimi en güzel şekilde yaşayan bir coğrafyaya sahibiz. Bu avantajlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek güzel İzmir'imizi su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezine dönüştüreceğiz. Dikili Belediyesi ile ev sahipliğini yapacağımız dev şampiyona, bu doğrultudaki önemli organizasyonlarımızdan biri. Türkiye Voleybol Federasyonu'na bizimle el ele verdiği için teşekkür ederim. Dikili Belediyesi ile örnek bir organizasyon gerçekleştireceğiz."