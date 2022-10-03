İzmir yerel haberleri | Seferihisar Belediyesi'nden 'kadın Varsa Hayat Var' Projesi

Gelen İzmir haberlerine göre Seferihisar Belediyesi ve CHP Seferihisar İlçe Kadın Kolları ortak bir projede buluşarak, özellikle ekonomik krizin tarım ve hayvancılık sektöründeki yansımaları nedeniyle köylerinden göç etmemeye direnen aileler ve kadınlar için “Kadın Varsa Hayat Var” projesini hayata geçirdi.

Seferihisar Belediyesi ve CHP Seferihisar İlçe Kadın Kolları ortak bir projede buluşarak, özellikle ekonomik krizin tarım ve hayvancılık sektöründeki yansımaları nedeniyle köylerinden göç etmemeye direnen aileler ve kadınlar için "Kadın Varsa Hayat Var" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında kadınlara uzmanlar eşliğinde farklı alanlarda destek sağlamak için bilgilendirmeler yapılacak. Başta Beyler, Turgut, Payamlı köyleri ile Tepecik mahallesinde yaşayan kadınlara ve ailelere verilecek eğitim desteği, kademeli olarak Seferihisar'ın tüm köy ve mahallelerine yayılacak.

Kadınların karar alma mekanizmalarında etkin rol almasını sağlamayı hedefleyen projede yerel yönetimlerde "Dönüştürücü Eşitlik ve Toplumsal Cinsiyeti Anaakımlaştırma" yaklaşımı ile vatandaşlarla ortak çalışmalar yapılması planlanacak. Ayrıca proje kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunda da farkındalık yaratılarak, anketler yapılacak ve veri toplanması sağlanacak. Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP İlçe Başkanı Senem Gürer Solak'ın destekleriyle hazırlanan Projede eğitim başlıkları şöyle: