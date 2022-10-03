İzmir yerel haberleri | Seferihisar Belediyesi'nden "kadın Varsa Hayat Var" Projesi
Yerel Haberler
Gelen İzmir haberlerine göre Seferihisar Belediyesi ve CHP Seferihisar İlçe Kadın Kolları ortak bir projede buluşarak, özellikle ekonomik krizin tarım ve hayvancılık sektöründeki yansımaları nedeniyle köylerinden göç etmemeye direnen aileler ve kadınlar için “Kadın Varsa Hayat Var” projesini hayata geçirdi.
Kadınların karar alma mekanizmalarında etkin rol almasını sağlamayı hedefleyen projede yerel yönetimlerde "Dönüştürücü Eşitlik ve Toplumsal Cinsiyeti Anaakımlaştırma" yaklaşımı ile vatandaşlarla ortak çalışmalar yapılması planlanacak. Ayrıca proje kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunda da farkındalık yaratılarak, anketler yapılacak ve veri toplanması sağlanacak. Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgilendirmeler yapılacak.
-Kadının Örgütlenmesi,
-Kadının Ekonomik Hakları,
-Kadın ve Siyaset,
-Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı,
-Aile Destekleri Sigortası,
-Sağlıklı iletişim,
-İletişim problemleri,
-Eşler arası sağlıklı iletişim,
-Aile içindeki roller ve bireylerinin sorumlulukları.