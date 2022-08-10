İzmir yerel haberleri: Seferihisar Belediyesi'nden Anne Adaylarına 'Doğuma Hazırlık Kursu'

Gelen İzmir haberine göre Seferihisar Belediyesi, sağlıklı bir hamilelik ve doğum için 20 hafta ve üzeri gebelere yönelik “Doğuma Hazırlık Kursu” düzenliyor. Seferihisar Belediyesi Evde Destek Birimi tarafından gerçekleştirecek doğuma hazırlık kursu ve emzirme danışmanlığı 5-7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Seferihisar Belediyesi, sağlıklı bir hamilelik ve doğum için 20 hafta ve üzeri gebelere yönelik "Doğuma Hazırlık Kursu" düzenliyor. Seferihisar Belediyesi Evde Destek Birimi tarafından gerçekleştirecek doğuma hazırlık kursu ve emzirme danışmanlığı 5-7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Üç gün sürecek kursta anne adayları, doğuma hazırlık eğitimi, doğum, annelik, emzirme, bebek bakımı gibi temel konularda eğitim alırken; talep edildiği takdirde kursa eşler de katılabilecek. Alanında eğitimli ve deneyimli ekipler tarafından verilecek kursta, hamilelikte, doğumda ve lohusalıkta hayatı kolaylaştırabilecek tüm yöntemler anne adaylarına öğretilecek.

Seferihisar Belediyesi Evde Destek Birimi Teknikeri Fahriye Fidan Erdede, düzenlenecek kursta amaçlarının anne adaylarının doğum öncesi ve doğum sonrası dönemi bilinçli bir şekilde yönetmesini sağlamak olduğunu belirtti. Erdede, bu süreçte anne adaylarına hamile yogası ve nefes egzersizi eğitimlerinin de yapılacağının müjdesini verdi. 5-7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında iki oturum olarak gerçekleştirilecek eğitimlere başvuru için Seferihisar Belediyesi Evde Destek Birimi aranılarak kayıt yaptırılabilecek.