İzmir yerel haberleri | Kemalpaşa'da Yüzlerce Çocuk Yüzme Öğrendi

Haziran ayında kapıları açan Kemalpaşa Belediyesi Yüzme Havuzları'nda 827 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yüzme öğrendi.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından Armutlu, Bağyurdu ve ilçe merkezinde 14 Haziran'da başlayan kurslarda yüzme eğitimi gören 5-11 yaş arası 827 minik kursiyer, kapanış etkinliğinde havuzları doldurdu. "Kemalpaşa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak" projesi kapsamında eğitim gören miniklere madalyalarını, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcıları, spor birimi sorumluları ve eğitmenleri takdim etti. Öğrenci velileri çocuklarını büyük bir mutlulukla izlerken, gerçekleştirilen yüzme yarışlarına alkışlarla destek verdi.

"PANDEMİ DÖNEMİ AÇIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimleri konusuna önemle eğildiklerini belirten Başkan Karakayalı, "Okulların kapanmasıyla birlikte Armutlu, Bağyurdu mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde bulunan havuzlarımızda yüzme kurslarını başlattık. Yüzlerce çocuğumuz bu kurslardan faydalanarak yüzmeyi öğrendi. Pandemi döneminde yaşadığımız kaybı bu dönemde çalışmalarımıza hız vererek kapatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, ailelerimizin desteği ile sportif faaliyetlere yönlendirilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçen eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.