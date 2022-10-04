İzmir yerel haberleri: Kemalpaşa Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi Kuruyor

İzmir habere göre Kemalpaşa Belediyesi, kentin ulaşım ağını daha modern bir hale getirebilmek için Armutlu Mahallesi’ndeki şantiye alanına Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kuruyor. Kemalpaşa Belediye başkanı Rıdvan Karakayalı, “Kemalpaşa’da artık yol diye bir problem kalmayacağına inanıyorum” dedi.

Kemalpaşa Belediyesi, kentin ulaşım ağını daha modern bir hale getirebilmek için Armutlu Mahallesi'ndeki şantiye alanına Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kuruyor. Kemalpaşa Belediye başkanı Rıdvan Karakayalı, "Kemalpaşa'da artık yol diye bir problem kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'nün Armutlu Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kuruyor. Belediye tarafından, 26 Eylül'de başlayan kurulum çalışmalarının ekim ayı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında son teknoloji sathi kaplama aracı belediye bünyesine kazandırılacak. Bu yıl içinde faaliyete başlayacak olan Asfalt Üretim Tesisi ile Kemalpaşa'nın tüm kırsal mahalle yollarının asfaltlanması planlanıyor.

3.5 MİLYONA MAL OLACAK

Kemalpaşa'nın mahallelerinde ihtiyaç duyulan asfaltlama ve yama çalışmalarını hızlandırmak amacı ile kurulan Asfalt İşleme Tesisi yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olacak. Ayda 4,5 km asfalt serim kapasitesi, 10 kişilik personel kadrosu ile Kemalpaşa'da tüm yol problemlerinin kökten çözüme kavuşturulması planlanıyor.

"KEMALPAŞA'DA YOL PROBLEMİ KALMAYACAK"

Gerçekleştirdikleri tüm yatırımların vatandaşların tamamına dokunduğunu ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Kemalpaşa'nın bugüne kadar hiç sahip olmadığı bir yatırımı belediyemize kazandırdığımız için mutluyuz. Kemalpaşa'da artık yol diye bir problem kalmayacağına inanıyorum. Görev süremizin başında ilçemizin ihtiyaç duyduğu önemli alt yapı yatırımlarını İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamladık. Hızlı bir şekilde üst yapı çalışmaları başladı ancak pandemi ve ekonomik kriz kaynaklı aksamalar yaşanıyor elbette. Biz de üreten ve mevcut kaynaklarıyla sürekli olarak güçlenen bir kent olma vizyonumuz doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi'ni hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.