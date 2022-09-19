İzmir yerel haberleri | Karşıyaka'da Gaziler Günü Kutlandı

İzmir Karşıyaka'da, 19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü törenle kutlandı. Karşıyaka Kaymakamlığı önünde bir araya gelen katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Türk Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşcı, 19 Eylül'ün gaziler için şan ve şeref dolu bir gün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gururla ve şerefle anıldığı gündür. 19 Eylül, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik güçleri, 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür."

"BU VATAN KOLAY KURULMADI"

Vatanın büyük zorluklarla kurulduğunu belirten Taşcı, "Türk'ün ebedi vatanı olan Anadolu'da bin yıllık varlığını sonlandırmak isteyen emperyalist güçler, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Antlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu İzmir'den Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu, Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında, Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün ölüm kalım savaşı olmuştur. 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi' unvanı ile taçlandırıldığı gündür" dedi.

"EMANETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Taşçı, Türk milletinin kendisine emanet edilen vatan topraklarını korumaya devam edeceğini vurguladı ve "Üzerinde yaşadığımız toprakların vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve vatansever askerleriyle, kahraman polisi, güvenlik güçleriyle önlenmiş ve hüsrana uğratılmış. Şanlı ve şerefli Türk ordusu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin bölünmezliğinin sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Bu topraklar kutsal emanetimiz olarak korunmaya devam edecektir. 19 Eylül, savaş meydanlarında savaşan kahramanlarımızın şeref günüdür. Kahraman gaziler, gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Törene, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Dz. Alb. Necati Koray Salar, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.