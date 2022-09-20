İzmir yerel haberleri | Karabağlar Belediyesi'nin Aqua Yaşam Havularına Rekor Ziyaretçi

İzmir haberleri... Karabağlar Belediyesi'nin AquaYaşam Havuzları ve kafeteryası, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçen yıl 25 bin kişinin yararlandığı tesis, bu yıl 55 bin kişiyi ağırladı.

Karabağlar Belediyesi'nin AquaYaşam Havuzları ve kafeteryası, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçen yıl 25 bin kişinin yararlandığı tesis, bu yıl 55 bin kişiyi ağırladı.

Karabağlar Belediyesi'nin AquaYaşam Havuzları ve kafeteryası, bu yıl 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Haziran ayında yaklaşık 10 bin, Temmuzda da 20 bin kişi havuzlardan yararlandı. Eylül ayı ortasına kadar rakam 55 bine çıktı. Ziyaretçiler, havuzda serinleme imkanı bulurken, kafeteryanın kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi gibi hizmetlerinden de yararlandı.

55 bin kişilik rakamın tesislerine duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Bu güveni sağlamak için tüm çalışma arkadaşlarımız büyük bir özen gösterdi. Havuzlar ve kafeteryanın hijyeninden güvenlik önlemlerine kadar ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Konuklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Selvitopu, Aqua Yaşam'ın gelecek yıllarda da bu anlayış doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüreceğini söyledi.