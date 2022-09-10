İzmir haber | İzmir'in kurtuluşun 100'üncü yılında maraton coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu yarın rekor katılımla koşulacak.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek yarı maratona 3 bin kişi katılacak. Böylelikle maraton düzenlendiği ilk yıldan bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış olacak. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı- Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nun startı yarın saat 07.00'de verilecek. Ödül töreni ise saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.