İzmir yerel haberleri | İzmir'de kazada hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ağabeyi de vefat etti

İzmir'in Konak ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın ağabeyinin, beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

20 Eylül akşam saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen olayda, tramvay istasyonu güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (38), tuvalet ihtiyacı için yolun karşısındaki bir iş yerine geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Onaylı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camii'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi. Otomobil sürücüsü B.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aileye bir acı daha

Kızları Hülya'nın acısını yaşayan aile, bir acı haber daha aldı. Hülya Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48), beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özer Tunaoğlu, bugün kız kardeşinin yanına, aile mezarlığına defnedildi. - İZMİR