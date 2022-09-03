İzmir yerel haberleri: Dikili'de Kültür, Edebiyat ve Sanat Rüzgarları Esti

Edinilen İzmir haberine göre Dikili Belediyesi, 10 gün boyunca düzenlediği etkinliklerle 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerini edebiyat, kültür ve sanatla buluşturdu.

Dikili Belediyesi, 10 gün boyunca düzenlediği etkinliklerle 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerini edebiyat, kültür ve sanatla buluşturdu.

"Kitap Dikili'de Güzel" sloganıyla kent tarihinde bir ilke imza atan Dikili Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında "1. Dikili Kitap Günleri"ni düzenledi.

Dikili 75. Yıl Park'ında gerçekleşen 1. Dikili Kitap Günleri'nin açılış konuşmalarını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya yaptı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP 25-26. Dönem Milletvekili Zeynep Altıok, CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman ülke gündemine ilişkin görüşlerini, Kitap Günleri süresince paylaştılar.

Etkinlikler kapsamında Emre Kongar, İhsan Eliaçık, Sedef Kabaş, Mine Söğüt, Barış İnce, Saygı Öztürk, Şükrü Erbaş gibi ülkenin tanınan gazeteci, yazar ve şairleri, söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geldi. Bir hafta boyunca binlerce kitap seçeneği sunan 62 yayınevinin stantları Dikili ve kent dışından gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

DİKİLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFERİ'NİN 100. YIL DÖNÜMÜNDE FESTİVAL COŞKUSU

Kültür sanat etkinliklerine ara vermeyen Dikili Belediyesi, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül 2022 tarihlerinde 36. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ni düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı 100. Yıl Zafer Korteji ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da kutlandığı festivalin ilk gününde açılış konuşmalarını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yaptı.

Festival kapsamında ülke gündeminin değerlendirildiği panellere konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, akademisyenler Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol Prof. Dr. Barış Övgün, siyaset bilimci Dr. Ali Mert Taşcıer katıldı.

Festivalde Türkiye'nin en köklü müzik gruplarından Yeni Türkü ve pop müziğin ünlü isimlerinden Derya Uluğ sahne aldı, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nun "Süt Kardeşler" oyunu sahnelendi. Yazar-Yönetmen Nebil Özgentük'ün "Cumhuriyet'e Uzanan Yol" ve "Kadınlarımız, Barış ve Demokrasi" konulu belgesel sunumları gerçekleşti.

3 gün süren festival boyunca Sevgi Yolu'nda Aerobik Dans-Pilates-Yoga etkinlikleri düzenlendi. Kadın Hakları Parkı'nda Dikili Belediyesi Çini-Seramik, Islak Keçe, Yağcıbedir Halı Dokuma Sergisi, Nurhayat Türkmen Resim Sergisi, Dikili Belediyesi Çocuk Resim Kursu Sergisi, Dikili Fotoğraf Kulübü'nün Karma Fotoğraf Sergisi stantlardaki yerlerini aldı. Çocuklar, Savaş Tercan Tiyatrosu'nun palyaço, tahta bacak, balon şişirme, yüz boyama, kukla ve tiyatral animasyon etkinliklerinde eğlenceli vakit geçirdi.

BAŞKAN KIRGÖZ: "DİKİLİ, 10 GÜN BOYUNCA EDEBİYATI, KÜLTÜR VE SANATI DOLU DOLU YAŞADI"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kent tarihinde bir ilke daha imza atarak '1. Dikili Kitap Günleri'ni gerçekleştirdik. Dikili'mizin sokaklarında edebiyat konuşuldu, şiirler okundu. Güneşin en güzel battığı yer Dikili'mizde denizden esen meltemin getirdiği iyot kokusu, kitap kokusuyla birleşerek tüm kenti sardı. Ülkemizin değerli edebiyatçılarını, yazarlarını, şairlerini, aydınlarını, siyasetçilerini imza etkinlikleri ve söyleşilerde halkımızla buluşturduk. 62 yayınevinin binlerce kitap seçeneği sunduğu stantlarımız kentimizde yaşayan hatta çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşımızın ilgi odağı oldu" dedi.

"BÜYÜK ZAFER'İN 100. YILINI FESTİVALİMİZ İLE TAÇLANDIRDIK"

'1. Dikili Kitap Günleri'nin ardından 36. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ne de ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Kırgöz, şunları söyledi:

"Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde 30 Ağustos Bayramı'mızı halkımızın katılımıyla 100. Yıl Zafer Korteji'i ile taçlandırdık. 3 gün süren festivalimizde ülkemizin değerli siyaset insanlarını, akademisyenlerini, sanatçılarını halkımızla buluşturduk. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü de bu vesileyle kutlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Dikili'mizi kültür ve sanat kenti yapma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz."