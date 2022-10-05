İzmir yerel haberleri: Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Deniz Keyfi

İzmir haberler: İzmir Çeşme Belediyesi'nin yenileyerek halkın kullanımına açtığı Cumhuriyet Meydanı'ndan denize giriş imkanı sağlandı. Yıllardır atıl durumda olan ve kaçak yapılar tarafından işgal edilen meydanı düzenleyerek yeni bir yaşam alanı yarattıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Artık vatandaşlarımız güneşlenme teraslarından Cumhuriyet Meydanı'nda denize girebilecek" dedi.

İzmir Çeşme Belediyesi'nin yenileyerek halkın kullanımına açtığı Cumhuriyet Meydanı'ndan denize giriş imkanı sağlandı. Yıllardır atıl durumda olan ve kaçak yapılar tarafından işgal edilen meydanı düzenleyerek yeni bir yaşam alanı yarattıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Artık vatandaşlarımız güneşlenme teraslarından Cumhuriyet Meydanı'nda denize girebilecek" dedi.

Çeşme Kent Müzesi'nin de içerisinde yer aldığı Çeşme Kalesi'ni marina ve sahille buluşturan Cumhuriyet Meydanı Projesi'ni tamamlayan Çeşme Belediyesi, yurttaşlara denize girebilecekleri yeni bir alan yarattı.

Bir ilki gerçekleştirdiklererek Cumhuriyet Meydanı'nı denizle buluşturduklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Her şey söz verdiğimiz gibi oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndan vatandaşlarımız artık denize girebilecek. Teras Kafe'de 3 liraya çay, 6 liraya kahve içebilecek. Güneşlenme teraslarımız Çeşmemiz'e çok yakıştı. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

AHŞAP KOLTUKLAR YERLEŞTİRİLDİ

Toplam 1500 metrekare alanda, içerisinde 8 anıt zeytin ağacı olan güneşlenme teraslarına ahşap koltuklar yerleştirildi. Kompozit deck kaplama yapılan alanda çevre ve peyzaj düzenlemeleri de sağlandı. Güneşlenme terasları ile Cumhuriyet Meydanı'ndan denize girme imkanı bulan yurttaşlar için Çeşme Belediye şirketi ÇEŞTUR A.Ş bünyesinde açılan Teras Kafe ile de hizmete başladı.