İzmir yerel haberleri: Bornova Belediyesi'ne "Sağlığı Geliştiren Belediye" Belgesi

Bornova Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerin yüzde yüzünü yerine getirerek "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi almaya hak kazandı. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 75 puan alan belediyelere verilen "belgeyi" Bornova Belediyesi 100 tam puanla aldı.

Türkiye'de "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini almaya hak kazanan ilk belediye olmaları nedeniyle büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sağlığın öneminin pandemide görüldüğü gibi krizlerde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

SAĞLIĞA ÖNCELİK

Sağlık için önleyici çalışmalar yapmanın önemine değinen Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Belediyeler önleyici çalışmalar yapar; temiz suya, temiz havaya erişimi sağlar. Araba yerine bisikleti teşvik eder. Yeşil alanlar, spor tesisleri yapar, engelli bireylerin sokağa çıkmasını kolaylaştırır. Biz de öncelikli olarak bunları yapıyoruz" dedi.

BORNOVA'NIN HER KÖŞESİNE YATIRIM

Sağlıklı bir yaşamın mümkün olabilmesi için kişi başına düşen yeşil alan miktarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 metrekare olarak belirlendiğini, Bornova'da ise bu rakamın 11.21 metrekare olduğunu belirten Başkan İduğ, "Tüm parklarımıza düzenli olarak bakıyor, uygun olan her noktayı yeşil alan olarak değerlendiriyoruz. Çağın hastalığı obezite ile mücadele ediyor, spor alanları, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Üstelik bu sahaları Bornova'mızın her köşesine, özellikle de dezavantajlı bölgelere yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlığı Geliştiren Belediye belgesini, Bornova 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen törende, Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in elinde aldı.