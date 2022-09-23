İzmir yerel haberleri: Bornova Belediyesi'ne "Sağlığı Geliştiren Belediye" Belgesi
Yerel Haberler
İzmir yerel haberi: Bornova Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlerin yüzde yüzünü yerine getirerek “Sağlığı Geliştiren Belediye” belgesi almaya hak kazandı. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 75 puan alan belediyelere verilen “belgeyi” Bornova Belediyesi 100 tam puanla aldı.
Bornova Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerin yüzde yüzünü yerine getirerek "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi almaya hak kazandı. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 75 puan alan belediyelere verilen "belgeyi" Bornova Belediyesi 100 tam puanla aldı.
Türkiye'de "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini almaya hak kazanan ilk belediye olmaları nedeniyle büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sağlığın öneminin pandemide görüldüğü gibi krizlerde daha iyi anlaşıldığını söyledi.