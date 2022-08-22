İzmir yerel haberleri: Bayraklı'da Yaz Kursları İçin Kapanış Şöleni Düzenlenecek

Edinilen İzmir haberine göre Kültür-sanat ve hobi kurslarını bu yıl Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin sekiz branşta açtığı yaz kursları, sezonu şölenle kapatacak. Dört haftalık eğitim sonrası öğrenciler, 24 Ağustos’taki kapanış töreninde hünerlerini sergileyecek; ritim, dans ve müzikli gösteriler sunulacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızı yaz tatilinde de yalnız bırakmadık. Boş zamanlarını verimli ve keyifli hale dönüştürmeye çalıştık” dedi.

Kültür-sanat ve hobi kurslarını bu yıl Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin sekiz branşta açtığı yaz kursları, sezonu şölenle kapatacak. Dört haftalık eğitim sonrası öğrenciler, 24 Ağustos'taki kapanış töreninde hünerlerini sergileyecek; ritim, dans ve müzikli gösteriler sunulacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızı yaz tatilinde de yalnız bırakmadık. Boş zamanlarını verimli ve keyifli hale dönüştürmeye çalıştık" dedi.

Bayraklı'da her yıl binlerce vatandaşı kültür-sanat kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında topladığı kurslara yaz tatilinde de devam etti. 200'e yakın öğrencinin katıldığı yaz okullarında astronomi ve uzay, çocuklar için felsefe, dans, ritim, ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar ve oyun içinde müzik kursları verildi. Dört hafta boyunca süren kurslar, düzenlenecek etkinlikle sona erecek. 24 Ağustos Çarşamba günü yapılacak kapanış şöleni, Onur mahallesindeki Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 19: 30'da başlayacak.

KURSLAR SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın hayatlarına olumlu anlamda bir nebze olsa da dokunabilmek, eğitimlerine destek olabilmek bizim için önemli. Spor okullarımızın yanı sıra çocuklarımızın tatil zamanında günlerini verimli hale getirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla BASAMAK kurslarımızı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" dedi.