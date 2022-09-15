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İzmir yerel haberi: Bayraklı'da Basamak Kursları İçin Kayıtlar Başladı

Yerel Haberler

İzmir yerel haberi: Bayraklı'da Basamak Kursları İçin Kayıtlar Başladı

İzmir yerel yerel haberine göre Kültür ve hobi kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin kış sezonunda 16 branşta açacağı kurslar için kayıtlar başladı. Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslar, bu yıl da 7’den 70’e sanatseverleri bir araya getirecek. Başkan Serdar Sandal, “İsteyen herkesi her yaşa uygun ve ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Kültür ve hobi kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin kış sezonunda 16 branşta açacağı kurslar için kayıtlar başladı. Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslar, bu yıl da 7'den 70'e sanatseverleri bir araya getirecek. Başkan Serdar Sandal, "İsteyen herkesi her yaşa uygun ve ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Bayraklı'da her yıl binlerce kişiye yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve kaliteli vakit geçirme imkanı sunan Bayraklı Belediyesi, bu kış sezonunda 16 branşta kültür-sanat ve hobi kursları açacak. Geçen yıl büyük ilgi görerek 3 bin kişinin faydalandığı kurslara bu yıl 5 bin kursiyerin katılması hedefleniyor. Farklı merkezlerde vatandaşla buluşacak kurslar için kayıtlar, 30 Eylül'de sona erecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 (2564) telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu kış sezonunda 16 branşta açacağımız kurslarla çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. 7'den 70'e ilgilenen herkesi atölyelerimize katılmaya bekliyoruz" dedi.

BASAMAK çatısı altında astronomi ve uzay bilimleri, dans atölyesi, drama, tiyatro, halk dansları, bağlama, piyano, keman, gitar, felsefe, satranç, eğlenceli bilim, görsel sanatlar, mahalle çocuk korosu, İngilizce ve mandolin atölyeleri açılacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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