İzmir yerel haberleri... Balçova Belediyesi, Eğitime Desteğini Sürdürüyor

Edinilen İzmir haberine göre Balçova Belediyesi, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan dar gelirli ailelere destek oluyor. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları, Balçova Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Balçova Belediyesi, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan dar gelirli ailelere destek oluyor. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları, Balçova Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Balçova Belediyesi tarafından sağlanan desteğin en önemli özelliği ise çocukların verilen yardımdan haberdar olmaması.

Sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Ne yazık ki şu anda ülkemizde adaletsiz bir eğitim sistemi var. Bunun üzerine bir de hayat pahalılığı vatandaşımızı çaresiz bırakıyor. Bu yıl yaklaşık 1500 çocuğumuzun okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bizim uyguladığımız sistemde çocuklar ailelerinin bu yardımı aldığını bilmiyor. Normal bir mağazadan gidip alışverişini yapıyor. Ürün çeşitliliğini de sağlayarak tek tip bir görüntünün oluşmamasını sağlıyoruz. Bu konuda Meclis Üyelerimizin de desteği ile Balçova Belediyesi olarak ailelerimizin yanında oluyoruz" diye konuştu.