İzmir yerel haberleri: 17 Ağustos Depreminde Yaşamını Yitirenler Karabağlar'da Törenle Anıldı

İzmir yerel haberi: 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler Karabağlar'da törenle anıldı. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen “Hazır mıyız?” başlıklı etkinlikte, bir kez daha afetlere hazırlığın önemine dikkat çekildi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler Karabağlar'da törenle anıldı. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Hazır mıyız?" başlıklı etkinlikte, bir kez daha afetlere hazırlığın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve konsey yürütme kurulu üyeleri, İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve şube yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

"DUYARSIZLIK ÖLDÜRÜR"

Katılımcılar önce İzmir Kent Konseyi, İMO, AKUT, TRAC, İzmir Afet Derneği gibi meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının park girişinde yer alan standlarını, "Depreme Duyarlılık" konulu fotoğraf sergisini gezdiler. Daha sonra amfitiyatroda "Hazır mıyız?" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Başkan Selvitopu açılış konuşmasında, etkinliğe katılan ve konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek, "17 Ağustos'ta ve sonrasındaki başta 30 Ekim İzmir Depremi olmak üzere benzer felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 17 Ağustos Depremi'ni hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız. Çünkü duyarsızlık, can ve mal kayıplarını beraberinde getirir. Bilimle, akılla, teknolojiyle bu kayıpları en aza indirebilir, hatta Japonya örneğinde olduğu gibi sıfırlayabiliriz" dedi.

"BU İŞİN SİYASETİ OLMAZ"

Kent dokularının sağlıklı hale getirilmesi için yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Çünkü kentteki yapılaşmadan sorumlu kurumlar yerel yönetimlerdir. Kent planlamasının, depreme hazırlığın siyaseti olmaz. Depremde yaşamını yitirenlerin hangi düşünceden, etnik kökenden, inançtan olduğunu bilmeyiz. Bu işleri yaparken ucundan kıyısından siyaset bulaştırırsanız, istenen hedefe ulaşamazsınız" diye konuştu.

Kentsel dönüşümle ilgili yürürlükte iki ayrı yasa olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Biri 6306 sayılı yasa. Yetki ve sorumluluk tamamen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda. Diğeri de 5393 sayılı yasanın 73. maddesi. Bir defa bu işle ilgili niye iki ayrı yasa var. İşin doğrusu bunların birleştirilip, bütünleştirilmesi. Biz 73. madde kapsamının genişletilerek sorumluluğun ve yetkinin yerel yönetimlere bırakılması, bakanlığından bunu en iyi şekilde denetlemesinden yanayız" dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK

İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da "17 Ağustos depreminden ders alsaydık 30 Ekim'deki sarsıntının sonuçlarını yaşamazdık. Herşeye rağmen birlikte çok şeyi başarabiliriz. Farkındalığı büyütür ve birlikte çalışırsak, mutlaka güvenli yapılara da kavuşuruz. Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi'yle, vatandaşlarımızın katkısıyla önemli çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ise "Deprem değil bina öldürür" gerçeğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. 2012 yılından bu yana Türkiye'de 59 ilde 274 yerin riski alan ilan edildiğini belirten Ağrı, "Bunlardan 3'ü Karabağlar'da ve sadece birinde yapılaşma devam ediyor. Diğer ikisinin planlarının yapıldığına ya da onaylandığına dair bir bilgi gelmedi" dedi.

ETKİLEŞİMLİ TİYATRO

Konuşmaların ardından Şantiye Tozu Tiyatro Topluluğu, "Zar Atma" adlı oyunu, Başkan Selvitopu ve seyircileri de içine katarak sahneledi. Daha sonra "Mahalle Afet Örgütlülüğü" başlıklı forum gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi Murat Baran Uygun'un moderatörlüğünü yaptığı forumda, Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Şehir Plancısı Hande Ertenoğlu ve İMO İzmir Şubesi Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir söz aldı. Soru yanıt bölümünde de vatandaşlar merak ettikleri konuları Başkan Selvitopu ve forum konuşmacılarına yönelttiler.

Etkinlik, Başkan Selvitopu'nun konuşmacılara doğa dostu sertifika vermesiyle sona erdi.