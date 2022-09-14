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İzmir haber: Başkan Soyer İspanya'da İzmir'i tanıtıyor

Yerel Haberler

İzmir haber: Başkan Soyer İspanya'da İzmir'i tanıtıyor

Gelen İzmir haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz ile komşu denizlerin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarını buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 Fuarına katılmak üzere İspanya'nın Malaga kentine gitti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz ile komşu denizlerin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarını buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 Fuarına katılmak üzere İspanya'nın Malaga kentine gitti. İzmir Limanına yanaşan kruvaziyer gemi sayısını arttırmak için üst düzey turizm profesyonelleriyle ikili görüşmeler yapan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'i kurvaziyer gemilerin vazgeçilmez limanı yapacağız. İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanlığı ve İzmir Valiliği ile birlikte canla başla çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14-15 Eylül tarihlerinde Akdeniz ile komşu denizlerin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarını buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 Fuarına katılmak üzere İspanya'nın Malaga kentine gitti. İzmir Limanına yanaşan kruvaziyer sayısını arttırmak için üst düzey uluslararası profesyonelleriyle görüşmeler yapan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'i kruvaziyer gemilerin vazgeçilmez limanı yapacağız. İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanlığı ve İzmir Valiliği ile birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Soyer'e fuarda İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk de eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarda kurduğu İzmir standı ise yoğun ilgi gördü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tunç Soyer Akdeniz İspanya İzmir Yerel Güncel Haberler

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