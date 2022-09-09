İzmir yerel haberleri... Buca Belediyesi, Kendi Çiçeğini Yetiştiriyor

İzmir gelişmesine göre Buca Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile kış döneminde kenti süsleyecek çiçekleri satın almak yerine tohumdan yetiştirerek önemli bir tasarruf sağlayacak. Menekşeden çuha çiçeğine kadar 5 bin çiçek yakın zamanda kenti süsleyecek.

Buca Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile kış döneminde kenti süsleyecek çiçekleri satın almak yerine tohumdan yetiştirerek önemli bir tasarruf sağlayacak. Menekşeden çuha çiçeğine kadar 5 bin çiçek yakın zamanda kenti süsleyecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılacak fidanları İzmir çevresindeki çeşitli kooperatiflerden satın almak yerine belediye bünyesinde yetiştirilmesini sağlamak için çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fidanlığında, kış aylarında kenti bezeyecek çiçeklerin üretimine başlandı.

Önemli bir tasarrufun da sağlanması hedeflenen "tohumdan fidana" projesi kapsamında yataklama usulü ile toprağa ekilen tohumlar, can suyunun verilmesi ile yakın zamanda Buca sokaklarında yerini alacak.

YURTTAŞLAR DA GÜL PROJESİNE ORTAK

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Buca'daki gül ağacı varlığını artırmak için yurttaşların desteğiyle önemli bir proje daha başlattı. Bucalılar'ın bahçelerinde bulunan gül ağaçlarını, vatandaşın istekleri üzerine budayan ekipler, böylelikle gülleri köklendirerek yeni gül fidanları üretiyor.