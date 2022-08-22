İzmir yerel haberi | Ödemiş Belediye Başkan Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i kabul etti.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ile birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Belediye çalışmaları, bölgedeki tarım ve hayvancılığın sorunları hakkında bilgi veren, tarım ve yerel yönetimlerin sorunlarıyla ilgili rapor sunan Başkan Eriş, Kılıçdaroğlu'nu Ödemiş'in kurtuluşunun 100. Onur Yılı etkinliklerine davet etti. Eriş şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilçemizin kurtuluşunun 100. Onur Yılı anısına düzenleyeceğimiz kutlamalara davet ettik. Halkçı belediyecilik çalışmaları kapsamında kentimizin dört bir yanında var gücümüzle sürdürdüğümüz çalışmaları paylaştı. Tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı kentimizde tarımsal üretim ve süt hayvancılığındaki güncel sıkıntıları, süs bitkileri üretimimizi konuştuk. Süs bitkisi üreticilerimizin KDV konusundaki indirim talebini ilettik. Akaryakıt ve enerji girdi maliyetleri konusundaki beklentileri aktardık.

"MAVİ MAZOT UYGULAMASI ÖNERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Üreticilerimizin sorun ve beklentileri ile çözüm önerilerini paylaştık. Artan maliyetler karşısında giderek zorlaşan koşulları aktardık. Ekonomik krizle birlikte yerel yönetimlerin artan sorunları ve çözüm önerileri konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi verdik. Belediyelerin halkımıza hizmet ederken kullandığı akaryakıttan daha az vergi alınması ve 'mavi mazot' uygulaması önerimizi paylaştık. Aynı zamanda İller Bankası paylarının artırılmasının belediyelerin ekonomik yönden güçlendirilmesi adına önemini paylaştık. Tarihi Birgi'nin UNESCO Dünya Mirası yolculuğunu paylaştık. Birgi konusundaki heyecanımıza Sayın Genel Başkanımız da ortak oldular. Sayın Genel Başkanımız bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, hemşehrilerimize selamlarını ilettiler."