İzmir yerel haberi | Menderes'te Yörük Şöleni Coşkusu

İzmir haberine göre Menderes Belediyesi ve Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Yörük Şöleni yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Menderes Belediyesi ve Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Yörük Şöleni yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Tekeli Mahallesi'ndeki şölende konuşan Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, "Farklı kültürel değerlerin ortak noktası olan ve İzmir'in parlayan yıldızı haline gelen güzel ilçemizin tanıtımı konusunda Menderes Belediyesi olarak çalışmalarımıza tüm gücümüz ve isteğimizle devam ediyoruz" dedi.

Yörük Şöleni'nin altıncısını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Yörük kültürünün tanıtılması için geleneksel hale getirdiğimiz Yörük Şölenimizin de altıncısını gerçekleştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"ÇALIŞMALARIMIZA İLK GÜNKÜ HEYECAN VE İSTEĞİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Vekili Özkan, Menderes'i marka kent yapma yolunda çalışmalarına devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Biliyoruz ki kültür mozaiği güzel ilçemizi marka kent haline getirmek adına, kültürümüze ve geleneğimize sahip çıkmak öncelikli görevlerimizden biri. Bu bilinçle ve sorumlulukla değerlerimizi yaşatmak adına Menderes Belediyesi olarak çalışmalarımıza ilk günkü heyecan ve isteğimizle devam edeceğimizin sözünü veriyorum."

YÖRÜK KÜLTÜRÜ VATANDAŞLA BULUŞTU

Şölende, halk danslarından, yöresel sanatçıların konserlerine; yörük çadırlarından, efelerin gösterilerine birçok farklı etkinlik vatandaşlarla buluştu.

Şölene, geçmiş dönem CHP Milletvekili Musa Çam, CHP Menderes İlçe Başkanı Sezen Şen, İyi Parti Menderes İlçe Başkanı Özdemir Makas, Gelecek Partisi Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş, Deva Partisi Menderes İlçe Başkanı Gülhan Akyol, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Menderes Belediyesi meclis üyeleri, Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Porsuk, yörük derneklerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.