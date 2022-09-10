İzmir yerel haberi: Karabağlar Belediyesi'den Eğitime Destek Yerel Haberler İzmir yerel haberi | Karabağlar Belediyesi, eğitime destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayış kapsamında ilçedeki okullara, öncelik sırasına göre boya, badana, bakım destekleri veriliyor. Karabağlar Belediyesi, eğitime destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayış kapsamında ilçedeki okullara, öncelik sırasına göre boya, badana, bakım destekleri veriliyor. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmesini hedefleyen Karabağlar Belediyesi, okulların iç duvar boyamalarının yanı sıra bahçe temizliklerini de yapıyor. Bahçelerde bulunan spor ve oyun alanları çizgileri de yenileniyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitime destek çalışmaları kapsamında yakında okul onarım ihalesine çıkacaklarını hatırlattı. Geleceğin güvencesi çocuklara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Tüm gücümüzle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Karabağlar Belediyesi Bahçe Yerel Haberler

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