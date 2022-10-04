İzmir yerel haberi | İzmir polisi sokak hayvanlarını unutmadı Yerel Haberler Gelen İzmir haberine göre İzmir'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmayarak şehrin muhtelif noktalarına mama bıraktı. İzmir'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmayarak şehrin muhtelif noktalarına mama bıraktı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarı ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanlara ilçede belirlenen yerlere mama bırakıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık İzmir Yerel Haberler

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