İzmir yerel haberi | İzmir polisi sokak hayvanlarını unutmadı
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Gelen İzmir haberine göre İzmir'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmayarak şehrin muhtelif noktalarına mama bıraktı.
İzmir'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmayarak şehrin muhtelif noktalarına mama bıraktı.
Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarı ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanlara ilçede belirlenen yerlere mama bırakıldı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel