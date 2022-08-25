İzmir yerel haberi: İzmir'den Köln'e Antrenör Transferi

İzmir yerel yerel haberine göre Tekerlekli Sandalye Süper Ligi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na 17 yıl aradan sonra şampiyonluk kupası kazandıran Antrenör Erdinç Kılıç, Almanya’nın Köln 99’ers ekibine transfer oldu. Kulüp Başkanı Ersan Odaman ve yönetim kurulu, kulüp tarihinde ilk kez yaşanan bu transferi Kılıç ve oyuncularla birlikte pasta keserek kutladı. Kılıç’ın yerine ise eski oyuncu Ali Reyhani getirildi.

Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na 17 yıl aradan sonra şampiyonluk kupası kazandıran Antrenör Erdinç Kılıç, Almanya'nın Köln 99'ers ekibine transfer oldu. Kulüp Başkanı Ersan Odaman ve yönetim kurulu, kulüp tarihinde ilk kez yaşanan bu transferi Kılıç ve oyuncularla birlikte pasta keserek kutladı. Kılıç'ın yerine ise eski oyuncu Ali Reyhani getirildi.

Süper Lig'de bugüne kadar beş şampiyonluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın her sezon Türkiye'yi Avrupa'da da temsil ettiğini belirten Başkan Odaman, "Şimdi artık antrenörümüz Kılıç da ülkemiz, kentimiz ve kulübümüzün adını Almanya'da daha güçlü şekilde duyuracak" dedi. Kılıç ise duygularını şöyle özetledi:

"Köln ekibinin başında olmak heyecan ve gurur verici. Bugüne kadarki deneyim, bilgi ve birikimlerimi artık Köln'ün başarısı için kullanacağım. Uzun süreli bir planlama ile sistem takımına imza atacağımıza inanıyorum. Önemli hedeflerimizden biri de altyapı oluşturup oyuncularımızı geliştirmek" dedi.

ALİ REYHANİ KİMDİR

Kılıç'ın yerine göreve getirilen Ali Reyhani, uzun yıllar formasını giydiği İzmir Büyükşehir'in 2001, 2002, 2003 ve 2004'te sporcu, 2021'de ise yardımcı antrenör olarak kazandığı tüm şampiyonluk kupalarında yer almıştı. Göreve gelişini "bayrak değişimi" olarak nitelendiren Reyhani, "Dört sezon Erdinç Hoca'mızın yardımcı antrenörlüğünü yaptım ve takımımızı çok iyi tanıyorum. İnanıyorum ki iyi bir sinerjiyle güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.