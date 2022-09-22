İzmir yerel haberi: Gaziemir Belediyesi'nin 'Cv Bank' Birimi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne Dahil Oldu

İzmir bölgesinden gelen habere göre Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer alamayan genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ne, Gaziemir Belediyesi de CV Bank Birimi ile dahil oldu.

Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer alamayan genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne, Gaziemir Belediyesi de CV Bank Birimi ile dahil oldu.

"İnsana yaraşır iş ve ekonomik büyüme" hedefiyle yola çıkılan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Konya, Mardin, Trabzon, Van ve İzmir pilot il seçildi.

Projenin İzmir ayağını yürüten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İzmir Saha Program Yetkilisi Güvenç Küçüktok, BM Kalkınma Programı Projeler Müdürü Arzu Karaarslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Birim Uzmanı Esra Sermin Ata, Sabancı Vakfı Proje Yöneticisi Simla Yavaş'ın yer aldığı ekip Gaziemir Belediyesi CV Bank İstihdam Ofisi'nin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Gaziemir Belediyesi'ne ziyaret etti. Ekip, Gaziemir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve CV Bank Sorumlusu Oktay Bilgin ile görüştü. Görüşmenin ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da onay vermesiyle Gaziemir Belediyesi CV Bank Birimi, projeye dahil oldu.

"KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİĞİMİZ"

Projeyi değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da kadının toplumsal hayatın her alanında bulunması için çalışmalar yürüttüklerini, CV Bank'ın da özellikle bu konuya yoğunlaştığını belirterek, "Çalışmalarımızın Birleşmiş Milletler, Sabancı Vakfı gibi önemli kurumlar tarafından da görülmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İstihdamda yenilikçi gelişmeler için CV Bank İstihdam Ofisimizin çalışmalarını sonuna kadar destekliyorum. Bu proje ile daha çok kadının eğitim ve iş olanağına kavuşacağına inanıyorum" diye konuştu.

Gaziemir Belediyesi CV Bank Birimi Sorumlusu Oktay Bilgin ise bu projede yer almaktan onur duyduklarını vurgulayarak, "CV Bank Birimi, her geçen gün daha çok vatandaşımızın iş sahibi olması için önemli bir aracılık görevi görüyor. Hem iş verenle hem de iş arayan yurttaşlarla empati kuran bir kurum olduk. Belediyedeki ekibimizin de özverili çalışmasıyla ortalama her ay 100 vatandaşımızı, son 16 ay içinde bin 620 vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. Bu çalışmalarımızın Birleşmiş Milletler Programı tarafından da görülmüş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.