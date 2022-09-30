İzmir yerel haberi... Gaziemir Belediyesi'nden Yaş Almış İlçe Sakinlerine Özel Hizmetler

Gelen İzmir haberlerine göre Gaziemir Belediyesi, Sarnıç Toplum Merkezi, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde verdiği hizmetlerle yaş almış ilçe sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için destek sağlıyor.

Gaziemir Belediyesi, Sarnıç Toplum Merkezi, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verdiği hizmetlerle yaş almış ilçe sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için destek sağlıyor.

İlçede yaşayan vatandaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlü olmasını sağlamak için sağlık hizmetleri veren Gaziemir Belediyesi, yaş almış yurttaşlara da özel hizmetler veriyor. Belediye, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde 60 yaş üstü yurttaşlara, Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde de alzheimer-demans hastaları ile onların ailelerine hizmet sunuyor.

Belediye, yurttaşlara çok yönlü hizmet sunmak amacıyla yaşama geçirdiği Sarnıç Toplum Merkezi'nde de yaş almış bireylere özel hizmetler veriyor. Sarnıç Toplum Merkezi'nde verilen hizmetlerle yaşlılar hem sosyalleşiyor hem de uzmanlardan destek alıyor. Merkezde görev yapan psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları yaş almış bireyler için özel programlar hazırlıyor. Yaş almış bireylere psikolojik destek de verilen merkezde, onların sosyalleşmeleri için grup çalışmaları, atölyeler, eğitimler ve seminerler düzenleniyor.

Ata Evi'nde de yaş almış vatandaşların yaşamla bağlarını koparmalarının önüne geçilerek, evlerinden çıkıp sosyalleşmelerine olanak tanınıyor. Spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanlarının bulunduğu Ata Evi'nde yaş almış vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor. Merkezde vatandaşların bilişsel gelişimlerini, kapasitelerini korumalarını ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak için sudoku, kelime oyunu, masa oyunları, spor, öykü atölyesi ve sohbet gibi etkinlikler düzenleniyor. Bir psikoloğun da görev yaptığı merkezde, üyelere düzenli olarak demans ve depresyon testleri uygulanarak bilişsel ve psikolojik durumları takip ediliyor.

Gaziemir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü'nde hizmet veren Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde ise 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde alzheimer ve demans hastalarının zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Gaziemir'de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olan yurttaşlar sabahları özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Hasta yakınlarına da bu süreçte hastanın bakımı ile ilgili sorunlarında ve kendilerinin yaşayabileceği sosyal ya da psikolojik sorunlarda danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor.