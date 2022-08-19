İzmir yerel haberi: Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir Çeşme Belediyesi ev sahipliğindeki MEDICANA 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası büyük coşkuyla sürüyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Söz verdiğimiz gibi uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı’ya geri getirdik. 17 farklı ülkeden 100’ün üzerinde sporcuyu ağırlıyoruz. Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

İzmir Çeşme Belediyesi ev sahipliğindeki MEDICANA 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası büyük coşkuyla sürüyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Söz verdiğimiz gibi uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı'ya geri getirdik. 17 farklı ülkeden 100'ün üzerinde sporcuyu ağırlıyoruz. Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından Medicana Sağlık Grubu ana sponsorluğunda organize edilen, IFCA yönetimindeki Dünya Sörf Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 17 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada 17 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Organizasyonda International Funboard Class Association (IFCA) yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemler görev alıyor.

Alaçatı'ya sörfü yeniden getireceğine dair verdiği sözü tuttuğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından, geçtiğimiz yıl milli takımın belirlendiği, Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz yıl Vakkorama Watersports Championship yarışlarını yaptık. En son 2013 yılında yapılan IFCA Dünya Şampiyonası'nı 9 yılın ardından bu sene yeniden Alaçatı'da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı'ya yeniden getirdik" dedi.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Yarışların büyük bir heyecanla devam ettiğini belirten Başkan Oran, "MEDİCANA 2022 IFCA Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu'na ve yönetimine katkıları için teşekkür ederim. Tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.