İzmir yerel haberi: Çeşme'de Atıklar Eğlenceye Dönüşüyor

İzmir yerel haberi... Çeşme Belediyesi hem plastik atık kullanımını azaltıp hem de çocukların yüzünü güldürecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “100 adet geri dönüşüm malzemesini getiren çocuklarımıza aqua parkta ücretsiz giriş bileti veriyoruz” dedi.

Çeşme Belediyesi hem plastik atık kullanımını azaltıp hem de çocukların yüzünü güldürecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "100 adet geri dönüşüm malzemesini getiren çocuklarımıza aqua parkta ücretsiz giriş bileti veriyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi, plastik atık kullanımını azaltmak için yeni bir uygulama başlattı. 100 adet geri dönüşüm malzemesini (cam/pet şişe, metal içecek kutusunu) Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı'daki ek hizmet binasına getiren 5-15 yaş arasındaki çocuklara, bir ebeveynleriyle birlikte aqua parka ücretsiz giriş bileti veriliyor.

Ilıca Hotel'in destekleriyle hayata geçirilen kampanya ile çocuklar hem geleceği güzelleştirip hem eğleniyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Sürdürülebilir bir geleceği ancak çevreye duyarlı nesillerle kurabiliriz. Geri dönüşümün önemini çocuklarımıza aktarmak için eğlenceli bir kampanya başlattık. 100 adet geri dönüşüm malzemesi getiren çocuklarımız ebeveynleriyle birlikte keyifli bir gün geçiriyor. Haydi çocuklar gelecek sizin ellerinizde güzelleşecek" diye konuştu.