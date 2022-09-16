İzmir yerel haberi... Bornova'da Kış Spor Okulları Başlıyor

İzmir habere göre Bornova Belediyesi’nin her yaşa uygun olarak düzenlediği spor okullarında kış dönemi başlıyor. 6 farklı branşta düzenlenen ve uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar için kayıtlar 19 Eylül'de başlayıp 26 Eylül'de son bulacak. Yeni hizmete başlayan Muhammet Yıldız ve Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzları'nda ise yeni kayıtlar 27-28 Eylül’de alınmaya başlayacak.

Bornova Belediyesi'nin her yaşa uygun olarak düzenlediği spor okullarında kış dönemi başlıyor. 6 farklı branşta düzenlenen ve uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar için kayıtlar 19 Eylül'de başlayıp 26 Eylül'de son bulacak. Yeni hizmete başlayan Muhammet Yıldız ve Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzları'nda ise yeni kayıtlar 27-28 Eylül'de alınmaya başlayacak.

Her yıl yaz ve kış olmak üzere yıl boyunca 2 dönem halinde açılan spor kursları kış dönemine geçiyor. Kadın Basketbol, Erkek Basketbol, Futbol, Voleybol, Cimnastik, Taekwando ve Dağcılık branşlarında gerçekleşecek kurslar, Eylül ayında başlayacak. Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'nde projelendirerek geçen ay hayata geçirdiği Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzu'nda 9-17 yaş arası için yeni kayıtlar alınmaya başlandı.

SAĞLIK İÇİN SPOR

Bornova Belediyesi olarak Bornovalılar'ı spor yapmaya teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Özellikle kadınlar ve çocuklar için spor olanakları sunmak istiyoruz. İlçenin farklı noktalarına kadınların saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak yararlanabileceği fitness salonları yaptık. Çamdibi'nde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projemizi hayata geçirdik. Parklarımızın içine betondan imal ettiğimiz masa tenislerini yerleştirdik. Mevcut tesis ve spor alanlarında, parkların içinde yer alan sahlarımızda yenilemeler gerçekleştirdik. Sağlık için en yararlı aktivite spordur" dedi.