İzmir yerel haberi | Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'daki Bayındır Mahallesinin Yolunu Asfaltladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesine bağlı Bayındır mahallesinin grup yolunu asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı maliyetlerinde yaşanan artışa rağmen Antalya'nın dört bir yanında hizmetlerine devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen sene altyapısını tamamladığı Bayındır mahallesinin grup yolunda, sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Ekipler, üç kilometre uzunluğundaki grup yolunu kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

"BÜYÜKŞEHİR'İN ASFALTINI DÖKECEĞİ 7,5 KM'LİK YOLDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Çalışmaları yerinde inceleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Elmalı'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasının olmadığı yer yok" diyerek teşekkür etti. Ekonomik koşullar nedeniyle artan maliyetlerin her alanda olduğu gibi alt yapı hizmetlerini de zora soktuğunu belirten Başkan Öztürk, "Bu ekonomik şartlarda yolumuzu tamamlayan Muhittin Başkan'ıma çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın her yerinde çalışma yapıyor. Üç gün önce Yuva'da 10 km'lik yolun asfaltını bitirdiler. Bugün de Bayındır bitti. Kızılca mahallemizde altyapısını bizim yaptığımız, Büyükşehir'in asfaltını dökeceği 7,5 km'lik yolda çalışmalar devam ediyor. Muhittin Başkan'ıma, halkımıza bu konforu sunduğu için sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MUHTARIN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Bayındır Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Sarıca da geçen yıl altyapısı biten yolun genişletilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunduğunu söyledi. Talebinin yerine getirildiğini söyleyen Muhtar Sarıca, "Muhittin Başkan'ımızdan Allah razı olsun. Verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor" diyerek teşekkür etti.