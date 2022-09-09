İzmir haber! 100'üncü yılında İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

İzmir genel haberi | 100'üncü yılında İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı Binali Yıldırım'dan süvari birlikleri komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri, süvari birliklerinin İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in...

100'üncü yılında İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

Binali Yıldırım'dan süvari birlikleri komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi

İZMİR - Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri, süvari birliklerinin İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırmasıyla sürdü. Gerçekleştirilen törende AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, süvari birlikleri komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı, kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlayan program çerçevesinde, süvari birlikleri İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Törende Son Başbakan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, İzmir milletvekilleri ile siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri yerini aldı.

Birlik pozu

Törenin hemen öncesinde İzmir protokolü ve siyasiler, hükümet konağı binası önünde toplu fotoğraf çektirdi. Protokol ve siyasiler 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde birlik ve beraberlik pozu verdi.

Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi

Atlarla meydana gelen süvari birlikleri temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Ardından Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Süvari birliklerinin meydana gelmesinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise süvari birlik komutanına plaket takdim etti. Hükümet konağında Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından protokol, kutlamaların devam edeceği Cumhuriyet Meydanı'na gitti.