İzmir yerel: Daha Temiz İzmir İçin AB ile Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı

İzmir habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı 22 Eylül’de tanıtacak. 2 yılda tamamlanacak plan, kentin daha güvenli, temiz ve erişilebilir olmasına, kurumun ise daha kolay uluslararası kredi bulmasına ve kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak. Aynı gün Otomobilsiz Kent Günü de kutlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nı 22 Eylül'de tanıtacak. 2 yılda tamamlanacak plan, kentin daha güvenli, temiz ve erişilebilir olmasına, kurumun ise daha kolay uluslararası kredi bulmasına ve kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak. Aynı gün Otomobilsiz Kent Günü de kutlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül 2022 Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nı (EU Support to İzmir Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP İzmir) tanıtacak. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'un da katılacağı toplantının ev sahipliğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen SUMP İzmir destek projesi daha güvenli, temiz, erişilebilir ve ucuz hareketlilikle kentin yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ORTAK AKILLA OLUŞTURULACAK

Kapsam belirleme ve insan odaklı hareketlilik verisi toplama, strateji geliştirme, eylem planları oluşturma ve kapasite geliştirme gibi aşamaları olan SUMP İzmir, 2 yılda tamamlanacak. Plan stratejik belge niteliği taşıyacak ve kurumun daha kolay uluslararası kredi bulmasına, kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak. Ortak aklı odağına alan plan, kentteki sivil toplum kuruluşlarından meslek odalarına kadar 200 paydaşla oluşturulacak.

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planına AB Desteği Projesi'nin sözleşmesi Hollanda, Almanya, Belçika ve Türkiye firmalarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi arasında 21 Haziran 2022'de imzalanmıştı.

OTOMOBİLSİZ KENT GÜNÜ KUTLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca etkinliklerle tanıtacağı Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde, SUMP lansmanının ardından Otomobilsiz Kent Günü'nü kutlayacak. İzmir'de dokuzuncusu düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü'nde trafiğe kapatılacak Gaziosmanpaşa Bulvarı çocuk yogasından zumbaya, en yavaş bisiklet turnuvasından tay-tay bisiklet turnuvasına kadar gün boyu sürecek etkinliklerin adresi olacak. Otomobilsiz Kent Günü'nde BİSİM bisikletleri ise ücretsiz hizmet verecek.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Yarın başlayacak haftanın etkinlik takvimi şöyle:

16 EYLÜL CUMA SELÇUK-OKULA PEDALLA

Selçuk Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli gözetiminde saat 12: 00'de okula pedallayacak.

17 EYLÜL CUMARTESİ İZMİR KENT MERKEZİ BİSİKLET TURU

Konak Saat Kulesi'nin önünde 18: 00'de buluşan bisiklet severler İnciraltı Kent Ormanı'na 7,5 kilometrelik sürüş yapacak.

19-20-21 EYLÜL İŞE PEDALLA

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli farkındalığı kent geneline yaymak için üç gün boyunca işe bisikletle gelip gidecek.

22 EYLÜL PERŞEMBE OTOMOBİLSİZ KENT GÜNÜ

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sabah 10.00'dan itibaren gün boyu etkinlikler yapılacak.