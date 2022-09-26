İzmir yerel: Bornova İletişim Merkezi, 1 Yaşında

Bornova Belediyesi'nin birebir görüşme yöntemiyle anketler yaparak hizmetleri vatandaşların istediği gibi şekillendirmek amacıyla kurduğu Bornova İletişim Merkezi birinci yılını doldurdu. Merkeze bağlı ekipler, Mevlana Mahallesi'nde düzenleme yapılacak park alanını şekillendirmek için çevrede oturan vatandaşların görüşlerini aldı.

Bornova Belediyesi, Mevlana Mahallesi 1742 Sokak'ta bulunan alanın park olarak düzenlenmesi konusunda vatandaşların görüşlerini almak için anket yaptı. Bornova İletişim Merkezi'nde görevli saha ekipleri çevrede oturan vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak söz konusu alanla ilgili düşüncelerini aldı.

Bütün hizmetleri vatandaşın talebine göre şekillendirdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bir hizmeti vatandaş talep etmiyorsa, bunun için para harcayıp kaynakları heba etmeye de gerek yoktur. Biz kaynakları verimli ve tam olması gereken alanlarda kullanmaya çok önem veriyoruz. Bu sayede yaptığımız her yatırım gerçek ve öncelikli bir ihtiyacı karşılıyor. Katılımcılığı bu yüzden önemsiyoruz. Katılımcı anlayışımız sayesinde bütçemizi doğru hizmetleri ve yatırımları yaparak verimli hale getiriyoruz" dedi.

Bornova İletişim Merkezi'nin birinci yılını doldurması nedeniyle personelle birlikte pasta kesen Başkan İduğ, "Bornovalıların her konudaki düşünce ve isteklerini alıp, ilgili müdürlüklere yönlendirdiğimiz bu sistem sayesinde bir çok sorunu büyümeden çözüyoruz. İstekler hızlı bir şekilde yerine getirilebiliyor. Vatandaşlarımızın dilek, istek ya da şikayetiyle ilgili hangi müdürlük sorumluysa doğrudan o müdürlükle bağlantıya geçilip sonuç alınıyor. Bürokrasiye azaltıp çözümü Bornovalılara en kısa sürede sunan Bornova İletişim Merkezi'nin bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.