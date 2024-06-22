İzmir ve Manisa'da 2024 yılında 45 yangın çıktı

(İZMİR) – İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa illeri için 2024 yılı yangın sayılarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede 2024 yılının ilk altı ayında 45 yangın çıktığı belirtildi.

Artan sıcaklıklar ve kuraklıklarla birlikte özellikle yaz döneminde yangın vakalarının sayısında artış meydana geldi.

Haziran ayının başından bu yana İzmir ve Manisa'da birçok noktada yangın meydana gelirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa illeri için 2024 yılı yangın sayılarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilendirmeye göre, İzmir ve Manisa İllerinde 2024 yılının ilk 6 ayında toplamda 45 yangın çıktı.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgara dikkat çekilirken yangınlara karşı hassasiyet uyarısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ve Manisa İllerimizde 1-21 Haziran döneminde çıkan;

2023 yılında 9 adet orman yangını ve 18 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 27 adet yangına müdahale etmiş iken;

2024 yılında 45 adet orman yangını ve 120 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 165 adet yangına 7/24, hızlı ve etkin müdahale ederek özveriyle kontrol altına alan 'Ormanın Kahramanlarına' teşekkür ederiz.

Hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük olduğu, kuvvetli rüzgarlı olan bugünlerde lütfen yangınlara karşı hassas olalım."