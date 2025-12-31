İzmir Valisi Elban'dan 2026 Mesajı: "Hedefimiz, Yarının İzmir'ini İnşa Etmek"

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, 2026 yılına ilişkin mesajında, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, yeni yılda kentin yaşam kalitesini yükseltmek için aynı azimle çalışacaklarını belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, geride kalan yılın hem mutluluk hem de sınavlarla dolu deneyimler sunduğunu belirterek, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni etti.

Elban, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iş birliği içinde İzmir'in gelişimi, refahı ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Vali Elban, mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Geride bıraktığımız yıl, bize hem mutluluk hem de sınavlarla dolu değerli deneyimler sundu. Her yaşanan an ve edinilen tecrübe, bizleri daha güçlü ve bilinçli kıldı; gelecek için umudumuzu ve motivasyonumuzu pekiştirdi. Yeni yıla adım atarken, 2026'nın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Geride kalan yıl boyunca, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle el ele vererek İzmir'imizin gelişimi, refahı ve huzuru için büyük bir gayret gösterdik. Zamanımızı ve imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak şehrimizin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımayı amaçladık.

Köklerini geçmişten alan, yüzünü geleceğe çeviren bu güzel kent; tarihi ve kültürel zenginliğiyle her zaman umudun ve yenilenmenin simgesi olmuştur. Birlik ve beraberlik ruhuyla, devlet–millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyen İzmir, yoluna kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da ekonomi, sosyal yaşam, kültür, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda İzmir'imizin yaşam kalitesini yükseltmek için aynı azim ve heyecanla çalışacağız. Hedefimiz, bugünün ihtiyaçlarını gözetirken yarının İzmir'ini inşa etmek; gelecek nesillere huzurlu, güvenli ve umut dolu bir şehir bırakmaktır. Bu yolda atılan her samimi adım ve ortaya konan her emeğin, ortak geleceğimiz için çok değerli olduğuna inanıyorum.

Yeni yıla girerken dileğimiz açıktır: Daha çok anlayış, daha güçlü dayanışma, daha fazla iyilik… Zorluklar karşısında yılmayan, umudunu kaybetmeyen ve birbirine omuz veren bir toplum olma iradesini diri tutmak. Çünkü biliyoruz ki yarınlar, bugünden atılan samimi adımlarla şekillenir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2026 yılının birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirdiği, İzmir'imizin her köşesinde huzurun hakim olduğu bir yıl olmasını diliyor; aziz milletimizin ve kıymetli İzmirli hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."