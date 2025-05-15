İzmir Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

İzmir Valiliği'nden Fırtına Uyarısı
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İzmir Valiliği, 16 Mayıs Cuma günü itibarıyla il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın saatte 75-90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

(İZMİR) – İzmir Valiliği, 16 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı yaplaşımla kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"16 Mayıs Cuma sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, batı ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji verilerine göre, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar gibi batı ilçeleri ile yüksek kesimlerde ise rüzgarın yer yer saatte 75-90 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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