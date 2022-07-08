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İzmir Valiliği'nde bayramlaşma merasimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzmir Valiliği'nde bayramlaşma merasimi

???????İzmir protokolü Kurban Bayramı nedeniyle, Vali Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğinde İzmir Valilik binasında bayramlaştı.

??????? İzmir protokolü Kurban Bayramı nedeniyle, Vali Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğinde İzmir Valilik binasında bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesi İzmir protokolü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ev sahipliğinde Valilik binasında bir araya geldi. Vali Köşger, il protokolü ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul ederek bayramlaşırken, Köşger'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır ile Mahmut Atilla Kaya eşlik etti.

Düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Müdürleri, Şube Müdürleri ve Müdür Yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yavuz Selim Köşger Kurban Bayramı Tunç Soyer İzmir Yerel Haberler

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