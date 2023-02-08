İzmir Valiliği: "İzmir'den Yardımlar Deniz Yoluyla Gönderildi"

İzmir’de valilik koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile yurttaşlar tarafından toplanan deprem yardımları bölgeye gönderilmeye devam ediliyor.

İzmir'de valilik koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile yurttaşlar tarafından toplanan deprem yardımları bölgeye gönderilmeye devam ediliyor.

İzmir Valiliği yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İzmir'den depremin ilk saatlerinden itibaren havayoluyla ve karayoluyla çok sayıda araç, gereç, makine ve teçhizat ile depremzedeler için yardım malzemeleri bölgeye yönlendirilmesinin arından son olarak da deniz yoluyla planlanan sevkiyat neticesinde, dün gece Çeşme Limanı'ndan hareket eden Ulusay-5 isimli ro-ro gemisiyle çok sayıda iş makinesi İskenderun Limanı'na doğru hareket ettirildi. Denize açılan geminin 20 saatlik yolculuğun ardından İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan geniş kapasiteli bir gemi türü olan ro-ro gemisinde, 74'ü iş makinesi (vinç, ekskavatör, kırıcı vb.) olmak üzere içleri yardım malzemesi dolu tırlar, tankerler, otobüsler, minibüsler, karavanlar, konteynerler, tiny house, roll trailler'dan oluşan toplam 192 aracın yanı sıra 220 personel bulunuyor."