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İzmir Valiliği: "Havayolu ile İzmir'den 2 Bin 331 Personel Deprem Bölgelerine İntikal Etmiştir"

Yerel Haberler

İzmir Valiliği, “Havayolu ile İzmir’den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

İzmir Valiliği, "Havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İzmir Valiliği, deprem bölgesine İzmir'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; 1023 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir."

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Kaynak: ANKA / Yerel

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